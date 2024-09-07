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Никита Кривцов считает, что «Краснодар» может пройти весь сезон РПЛ без поражений

Никита Кривцов считает, что «Краснодар» может пройти весь сезон РПЛ без поражений
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов предположил, может ли его команды пройти весь сезон Российской Премьер-Лиги, не потерпев ни одного поражения.

«Способна ли команда пройти весь сезон РПЛ без поражений? При хороших оборонительных действиях и, наверное, чуточке везения такое возможно. Это будет очень сложно, но реально», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона чёрно-зелёные заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Чёрно-зелёные — финалисты Кубка России в сезонах-2013/2014 и 2022/2023, серебряные призёры чемпионата России (2023/2024) и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата России (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020).

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