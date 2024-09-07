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Родри рассказал, что общался с Бускетсом о Гвардиоле перед своим переходом в «Ман Сити»

Родри рассказал, что общался с Бускетсом о Гвардиоле перед своим переходом в «Ман Сити»
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри сообщил, что разговаривал с экс-хавбеком «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетсом перед тем, как принять решение о переходе в английский клуб, возглавляемый Хосепом Гвардиолой.

«Когда у меня появилась возможность перейти в «Манчестер Сити», это стало важной целью для меня. Я разговаривал с Серхио Бускетсом перед тем, как согласиться на трансфер, и он сказал мне: «Пеп сделает тебя лучшим игроком. Но он никогда, никогда не перестанет оказывать на тебя давление. Ты никогда не будешь полностью совершенным [футболистом]», — приводит слова Родри The Players Tribune.

Испанский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.

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