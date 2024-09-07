Вратарь «Акрона» Васютин: Артур пробил в тот угол, куда бьёт чаще всего

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о серии пенальти в матче с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

– На «Зенит» я бутылку не делал, вся информация была у тренера. Перед серией подошёл, освежил в памяти. Мне этого было достаточно. Он ещё спросил: нужны ли подсказки со скамейки? Я ответил, что нет. Буду ориентироваться на себя. Но он всё равно их делал.

– Первые два удара ты не угадал.

– Да, прыгнул не в тот угол. Третьим бил Ахметов, как раз на паузе, я угадал, но Ильзат очень сильно пробил.

– Потом к мячу подошёл Артур.

– Да, примерно две трети ударов он бьёт в один угол. Я знал эту информацию. Но не было никакой гарантии, что в этот раз мяч полетит именно туда. Это ведь ещё определенный анализ глазами – я смотрю, как человек подходит, куда смотрит. В итоге он ударил туда, куда чаще всего, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.