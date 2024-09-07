Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Таиланд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Васютин: Артур пробил в тот угол, куда бьёт чаще всего

Вратарь «Акрона» Васютин: Артур пробил в тот угол, куда бьёт чаще всего
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о серии пенальти в матче с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

– На «Зенит» я бутылку не делал, вся информация была у тренера. Перед серией подошёл, освежил в памяти. Мне этого было достаточно. Он ещё спросил: нужны ли подсказки со скамейки? Я ответил, что нет. Буду ориентироваться на себя. Но он всё равно их делал.

– Первые два удара ты не угадал.
– Да, прыгнул не в тот угол. Третьим бил Ахметов, как раз на паузе, я угадал, но Ильзат очень сильно пробил.

– Потом к мячу подошёл Артур.
– Да, примерно две трети ударов он бьёт в один угол. Я знал эту информацию. Но не было никакой гарантии, что в этот раз мяч полетит именно туда. Это ведь ещё определенный анализ глазами – я смотрю, как человек подходит, куда смотрит. В итоге он ударил туда, куда чаще всего, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Лещук выбросил мою бутылку в сторону». Васютин — о серии пенальти в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android