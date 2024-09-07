Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Таиланд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России не сможет вылететь в Москву сразу после отмены матча с Таиландом

Сборная России не сможет вылететь в Москву сразу после отмены матча с Таиландом
Комментарии

Сборная России не сможет оперативно вылететь в Москву после того, как из-за плохой погоды был отменён товарищеский матч с Таиландом. На текущий момент аэропорт в Ханое закрыт, а авиасообщение не осуществляется. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором официально сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом. В РФС подчеркнули, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

Материалы по теме
РФС официально сообщил об отмене матча сборной России и Таиланда из-за непогоды

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android