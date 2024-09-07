Сборная России не сможет вылететь в Москву сразу после отмены матча с Таиландом

Сборная России не сможет оперативно вылететь в Москву после того, как из-за плохой погоды был отменён товарищеский матч с Таиландом. На текущий момент аэропорт в Ханое закрыт, а авиасообщение не осуществляется. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

Ранее Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором официально сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом. В РФС подчеркнули, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

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