«Я не хотел что-то доказать «Зениту». Васютин — о настрое на матч с бывшей командой

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о своём настрое на прошедший матч с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«У меня уже был опыт игры за другую команду против «Зенита». Хоть и на сборах. Но тем не менее. Кто-то говорит – он хотел показать себя бывшей команде. Это не так. Я не хотел что-то доказать конкретно «Зениту». Скорее проверить себя против очень сильного соперника. Я новый человек в «Акроне». Волков начал играть в чемпионате, поэтому мне нужно пользоваться каждым шансом в Кубке, чтобы конкурировать с ним. Для меня важнее показать свою состоятельность, показать, что я могу быть полезен здесь и сейчас, а не что-то доказать «Зениту», — сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.