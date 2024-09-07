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Вратарь «Акрона» Васютин: в душе я по-прежнему фанат «Зенита»

Вратарь «Акрона» Васютин: в душе я по-прежнему фанат «Зенита»
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о поддержке болельщиков «Зенита» во время матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен).

– Тебя ещё поддержали питерские болельщики на трибунах.
– Да, в конце первого тайма зарядили «Саша Васютин». Они так и в мои зенитовские времена кричали. Было приятно. После матча я получил много сообщений от питерских болельщиков и знакомых с «Виража», которые были огорчены поражением «Зенита», но поздравили меня. Там есть ребята даже из моей школы, которые в своё время подтянули меня к фан-движению. В душе я по-прежнему тот же фанат «Зенита», если это не пересекается с интересами моего нынешнего клуба. Я сопереживаю команде как человек с «Виража», — сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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