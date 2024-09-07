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Расписание матчей Первой лиги 7 сентября

Расписание матчей Первой лиги 7 сентября
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Сегодня, 7 сентября, в 9-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

7 сентября, суббота:

  • 11:30 мск. «Урал» — «Ротор»;
  • 15:00 мск. «Шинник» — «Уфа»;
  • 17:00 мск. «Алания» — «Сочи»;
  • 17:30 мск. «КАМАЗ» — «Черноморец».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 18 очков в восьми встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 17 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков в семи встречах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «СКА-Хабаровск», заработавший пять очков после восьми игр. На 17-й строчке расположилась «Тюмень» (пять очков в восьми встречах).

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