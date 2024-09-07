Германия — Венгрия: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 сентября, в матче 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Германии и Венгрии. Матч пройдёт на стадионе «Дюссельдорф Арена» в Германии. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko.
Последний раз команды встречались в матче 2-го тура группы А на чемпионате Европы 2024 года. В той игре сборная Германии победила Венгрию со счётом 2:0.
Кроме Германии и Венгрии, в группе 3 Лиги А выступят Нидерланды и Босния и Герцеговина.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: