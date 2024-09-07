Лукас Вера: Лусиано из «Зенита» — игрок будущей сборной Аргентины, очень сильный футболист

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением о новоиспечённом нападающем «Зенита» и соотечественнике Лусиано Гонду.

«Я не играл против Лусиано Гонду, он немного моложе меня. Но я знаю, какой он футболист. Сейчас самое важное для него — привыкать к России не только на поле, потому что мы видели, как он хорошо дебютировал. Нужно привыкать и к жизни здесь, к культуре. Надеюсь, у Лусиано всё получится. Желаю ему успехов, как и всем ребятам из Южной Америки и Аргентины.

Гонду — очень сильный футболист, который поможет «Зениту». Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Ещё раз желаю ему успехов, но не в играх против «Химок» (смеётся)», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: