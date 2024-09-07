Игрок «Бетиса» Иско перенёс операцию после перелома ноги

Известный испанский полузащитник Иско, выступающий в составе «Бетиса», перенёс операцию после перелома левой малоберцовой кости. Напомним, футболист сломал ногу в матче 36-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:2).

«Иско Аларкон перенёс хирургическое вмешательство после перелома левой малоберцовой кости, которое было проведено в Мадриде. Область перелома была очищена и укреплена костным трансплантатом, а пластина для остеосинтеза была заменена. Игроку потребуется начальный этап без нагрузок, после чего он пройдёт этап реабилитации», — говорится в заявлении пресс-службы «Бетиса» на официальном сайте.

32-летний Иско в прошедшем сезоне провёл 36 матчей в составе «Бетиса». Он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.