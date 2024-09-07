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«Атмосфера будет враждебной». Кейн обратился к Райсу и Грилишу перед матчем с Ирландией

«Атмосфера будет враждебной». Кейн обратился к Райсу и Грилишу перед матчем с Ирландией
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн в преддверии матча 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций с Ирландией, который пройдёт в Дублине, отметил возможную враждебность местных болельщиков по отношению к футболистам «трёх львов» Деклану Райсу и Джеку Грилишу, выступавших за молодёжные ирландские национальные команды.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что атмосфера будет враждебной. Джек Грилиш и Деклан Райс могут столкнуться с неприятностями. Однако они приняли решение, которое, по их мнению, будет лучшим для карьеры», — приводит слова Кейна BBC.

Матч Ирландия — Англия пройдёт на стадионе «Авива». В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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