«Атмосфера будет враждебной». Кейн обратился к Райсу и Грилишу перед матчем с Ирландией

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн в преддверии матча 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций с Ирландией, который пройдёт в Дублине, отметил возможную враждебность местных болельщиков по отношению к футболистам «трёх львов» Деклану Райсу и Джеку Грилишу, выступавших за молодёжные ирландские национальные команды.

«Мы знаем, что атмосфера будет враждебной. Джек Грилиш и Деклан Райс могут столкнуться с неприятностями. Однако они приняли решение, которое, по их мнению, будет лучшим для карьеры», — приводит слова Кейна BBC.

Матч Ирландия — Англия пройдёт на стадионе «Авива». В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: