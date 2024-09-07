Игрок «Ахмата» Адамов: хотелось бы дальше работать с Адиевым

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов высказался об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненцев.

— Отставка Адиева удивила? Как воспринял?

— Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает. Поэтому желаю Адиеву удачи, он — отличный тренер, который может работать в любом клубе России, — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. Ранее специалист возглавлял махачкалинский «Анжи» и сборную Казахстана. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.