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Фото: эмоции Луиса Суареса и его семьи после последнего матча игрока за сборную Уругвая

Фото: эмоции Луиса Суареса и его семьи после последнего матча игрока за сборную Уругвая
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37-летний нападающий Луис Суарес и его семья не сдерживали эмоций после последнего матча футболиста за сборную Уругвая. Напомним, ночь с 6 на 7 сентября в игре 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года уругвайская национальная команда сыграла вничью с Парагваем (0:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
07 сентября 2024, суббота. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
Парагвай

Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

Суарес вышел в стартовом составе и провёл встречу полностью, не отметившись результативными действиями. На 85-й минуте Суарес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Нападающий дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года в возрасте 20 лет. Всего на его счету 143 матча в футболке национальной команды во всех соревнованиях, в которых он забил 69 голов и сделал 39 результативных передач.

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