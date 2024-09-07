Новичок «Химок» Луна: в России у меня есть возможность развиваться и вернуться в сборную

24-летний защитник «Балтики» Диего Луна, проводящий нынешний сезон в аренде в «Химках», рассказал о своей адаптации в подмосковном клубе, а также высказался о чемпионате России.

«Уже привыкаю к команде. В защите не так легко, но я хорошо себя чувствую. Хорошо, что в «Химках» есть много латиноамериканских ребят. Это помогает создать хорошую атмосферу — у нас ведь горячая кровь!

Меня привлекает уровень чемпионата России, он очень хороший. Мне нравится соревноваться здесь, нравится играть. Я думаю, что здесь у меня есть хорошая возможность развивать свою карьеру. В РПЛ много качественных игроков и высокий уровень сопротивления.

Если я буду продолжать играть в России на хорошем уровне, смогу попадать в сборную Боливии. Когда я был в «Балтике», меня не вызвали. Мне надо продолжать развиваться, чтобы вернуться», — сказал Луна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.