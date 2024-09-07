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Украина — Албания: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Албании. Матч пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступит Луиш Годинью из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2018 году. В той игре украинская национальная команда одержала победу со счётом 4:1.

Кроме Украины и Албании, в группе 1 Лиги В выступят Грузия и Чехия.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: