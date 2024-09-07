В «Локомотиве» назвали «очень высокой» сумму выкупа за полузащитника Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о сумме выкупа для 19-летнего атакующего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях. В клубе хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было. Это ещё очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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