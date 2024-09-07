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Экс-вратарь «Зенита» Васютин: говорил с клубами Швеции, но политический аспект имел место

Экс-вратарь «Зенита» Васютин: говорил с клубами Швеции, но политический аспект имел место
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин, ранее выступавший в «Зените», рассказал, какие имел варианты продолжения карьеры этим летом после окончания контракта с сине-бело-голубыми.

– Были варианты из РПЛ, несколько контактов с зарубежными клубами. Но для себя решил – надо оставаться в России. Опыт за границей уже был. Теперь хочется показать себя в родной стране.

– Я слышал про варианты из Швеции.
– Разговоры были, но политический аспект имел своё место. Хоть я и был свободным агентом. В теории я мог бы там оказаться, если бы поступило интересное, амбициозное предложение. Но, повторюсь, приоритет был сделан в пользу России, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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