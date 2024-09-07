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«Барселона» хочет бесплатно подписать Жонатана Та и Киммиха летом 2025 года — MD

«Барселона» хочет бесплатно подписать Жонатана Та и Киммиха летом 2025 года — MD
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«Барселона» намерена укрепить оборону и центр поля команды, в связи с чем проявляет желание подписать контракты с центральным защитником леверкузенского «Байера» Жонатаном Та и опорным полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые хотят подписать этих футболистов летом 2025 года, когда у них закончатся контракты с клубами. Подчёркивается, что «Барселона» уже сообщила о своём намерении агенту Та. Кроме того, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик приветствует приход в команду Киммиха, с которым он работал в «Баварии».

В нынешнем сезоне Та принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Киммих сыграл три матча в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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