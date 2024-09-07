Глушаков рассказал, как помог Промесу устроиться в «Дубай Юнайтед»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, как помог нидерландскому нападающему Квинси Промесу, с которым они вместе выступали за «Спартак», устроиться в «Дубай Юнайтед».

«Позвонили друзья, говорят — раз я общаюсь с Промесом, могу ли связать их с ним. В итоге я поговорил с «Юнайтед» и понял, что они настроены закрыть сделку. Потом созвонились с Квинси. Я объяснил ему, кому нужно будет позвонить, чтобы [нужный человек] взял трубку и они могли пообщаться. Люди там все нормальные и адекватные, желают ему только добра. Дальше они уже без меня договаривались.

Готов ли он вернуться зимой в «Спартак»? Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет — будет решать уже сверхвысшее руководство», — приводит слова Глушакова Sport24.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась 5 сентября на странице клуба в одной из социальных сетей.