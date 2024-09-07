«Ман Сити» готовит новый контракт для Холанда, предусматривающий пункт о «Реале» — Marca

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с 24-летним нападающим Эрлингом Холандом, который заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сторона норвежского футболиста настаивает, чтобы его новое трудовое соглашение включало специальный пункт о прекращении трудовых отношений с «Манчестер Сити» в случае, если у Холанда появится возможность стать игроком мадридского «Реала».

Холанд выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл три матча в АПЛ, где забил семь голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: