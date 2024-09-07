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Игрок «Ахмата» Адамов высказался о назначении Ташуева на пост главного тренера

Игрок «Ахмата» Адамов высказался о назначении Ташуева на пост главного тренера
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Защитник «Ахмата» Арсен Адамов высказался о назначении на пост главного тренера грозненского клуба Сергея Ташуева, сменившего российского специалиста Магомеда Адиева.

«Ташуева я знаю, но с ним не работал. Будет интересно поработать. Обычно он играет в атакующий футбол, привычный для меня. Надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле 2024 года.

Ранее пост главного тренера «Ахмата» покинул 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который возглавлял грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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