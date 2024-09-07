Александр Гришин: сборной России логичнее проводить матчи с российскими топ-клубами

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин выразил непонимание проведения товарищеских матчей сборной России с национальными командами уровня Вьетнама и Таиланда.

«Игры сборной России нужны, но матчи с Вьетнамом и Таиландом для меня непонятны. Легче в этот перерыв основным футболистам нормально потренироваться и подготовиться к следующему туру чемпионата России. Такие игры не дают никакой пищи для размышлений для тренеров. Даже если вы хотите проверить второй состав, нужны матчи с более серьёзными соперниками. Что мы проверяем в таких играх? Я так понимаю, что многие этот матч даже не смотрели.

Логичнее проводить матчи сборной России с российскими топ-клубами. Раньше было две сборных, которые проводили между собой матчи. В Советском Союзе тоже было две национальные команды. Но, наверное, РФС виднее, как действовать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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