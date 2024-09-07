Агент Дивеева рассказал о здоровье защитника после того, как тот покинул сборную России

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, высказался о состоянии здоровья своего клиента.

«Игорь продолжает лечиться. Что касается восстановления к ближайшему туру РПЛ, то тут к доктору — я не могу сказать. Но у Игоря ничего серьёзного», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игорь Дивеев попал в расширенный список сборной России на сентябрьские товарищеские игры со сборными Вьетнама и Таиланда, но покинул расположение команды из-за повреждения.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл семь матчей за ЦСКА, в который забил четыре гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.