«Было видно, что не доверяют». Васютин объяснил, почему покинул «Зенит»

Вратарь «Акрона» Александр Васютин рассказал, как у него появился вариант с переходом в тольяттинский клуб.

– В конце прошлого сезона у тебя закончился контракт с «Зенитом». Как появился «Акрон»?

– Агенты вели переговоры с разными командами. В принципе уже весной пришло понимание, что в «Зените» я не останусь. Было видно, что не доверяют. Что делают выбор в пользу других футболистов. Это не чья-то вина или какое-то предвзятое отношение ко мне, но это факт. Я же понимал, что мне надо играть и развиваться, как бы ни было хорошо дома. Размышления об уходе были ещё зимой. Но решили посмотреть, как сложится остаток сезона. В итоге ни одного официального матча. И окончательно понял – надо что-то менять, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.