Стало известно, когда сборная России планирует улететь из Вьетнама

Пресс-служба сборной России выступила с заявлением об отмене товарищеского матча с Таиландом, а также рассказала, когда национальная команда планирует вылететь на родину. Игра должна была состояться сегодня, 7 сентября, но была отменена из-за непогоды.

«Сегодня утром на встрече трёх представителей играющих в турнире команд было принято решение об отмене матча Таиланд — Россия в связи с надвигающимся на Вьетнам тайфуном.

Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней. Поэтому, проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить.

Вечером команда проведет занятие в тренажёрном зале отеля. Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды в телеграм-канале.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.