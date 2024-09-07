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Агент Кокорина рассказал о восстановлении игрока после травмы

Агент Кокорина рассказал о восстановлении игрока после травмы
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о восстановлении игрока после травмы задней мышцы бедра, полученной им в матче чемпионате Кипра с «Омонией 29М» (1:0).

«Саша лечится. Лучше в команде спросить, будет ли готов после паузы или нет. Надеюсь, что будет готов. У него микроповреждение. Думаю, что всё будет нормально», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В новом сезоне чемпионата Кипра на счету россиянина один гол в двух матчах, в которых его команда смогла добиться побед.

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.

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