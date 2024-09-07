Молодёжная сборная России продолжает готовиться к матчу с Вьетнамом в Ханое

Пресс-служба молодёжной сборной России сообщила, что команда продолжает подготовку ко второму товарищескому матчу с Вьетнамом, который должен пройти 9 сентября в Ханое.
«Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча. Сегодня у команды проходят восстановительные мероприятия», — приводит слова пресс-службы молодёжной сборной России «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 7 сентября, Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча взрослой сборной России с Таиландом из-за непогоды.
6 сентября состоялась первая товарищеская игра между молодёжными сборными России и Вьетнама, в котором российская национальная команда одержала победу со счётом 3:0.
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