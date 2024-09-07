Восстановление Беллингема от травмы проходит быстрее ожидаемых сроков — Relevo

Реабилитация атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема после травмы подошвенного фасциита проходит быстрее, чем прогнозировалось изначально. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, есть вероятность, что английский футболист сможет принять участие в матче 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоится 21 сентября. Ранее в СМИ появлялась информация, что Беллингем не сможет выходить на поле до конца сентября.

Полузащитник перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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