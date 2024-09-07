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Диего Луна: у «Химок» есть потенциал, чтобы выступить в РПЛ лучше «Балтики»

Диего Луна: у «Химок» есть потенциал, чтобы выступить в РПЛ лучше «Балтики»
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24-летний защитник «Балтики» Диего Луна, проводящий нынешний сезон в аренде в «Химках», высказался о потенциале подмосковного клуба.

«Я смотрел некоторые матчи «Химок», когда ещё не был здесь. Понял, что команда играет в очень интересный и качественный футбол. В «Балтике» мы набрали очень много очков уже после зимней паузы, а у «Химок» есть потенциал набирать больше уже сейчас и выступить лучше», — сказал Луна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

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