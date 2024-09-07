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Булыкин: если Севикяну что-то не понравится в «Локо», он не будет сильно напрягаться

Булыкин: если Севикяну что-то не понравится в «Локо», он не будет сильно напрягаться
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе нападающего Эдгара Севикяна в стан железнодорожников из «Ференцвароша» на правах аренды.

«Локомотив» при подписании Севикяна ничем не рискует, ведь берёт его в аренду. Факт, что это качественный футболист, но желательно, чтобы он проявил себя до зимней паузы. Аренда — это вариант, когда футболист должен проявить себя, но если ему что-то не понравится, то он не будет сильно напрягаться.

Хочется, чтобы Севикян был сильно мотивированный и проявил себя. Для Севикяна будет плюсом, что он является воспитанником «Локомотива», ведь он быстрее адаптируется в коллективе, а общение с тренером должно помочь ещё больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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