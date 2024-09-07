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«Эта футболка принадлежит Месси». Дибала — об игре под 10-м номером в сборной Аргентины

«Эта футболка принадлежит Месси». Дибала — об игре под 10-м номером в сборной Аргентины
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала высказался относительно игры в футболке под 10-м номером, в которой он принял участие в матче 7-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Чили (3:0). Напомним, футболка с 10-м игровым номером принадлежит нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, который не был вызван в национальную команду из-за травмы.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
06 сентября 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Мак Аллистер – 48'     2:0 Альварес – 84'     3:0 Дибала – 90+1'    

«Мы все знаем, что эта футболка принадлежит Лео. Я пытался представить её наилучшим образом. Некоторые парни сказали, что я должен её надеть. Не был уверен, что мне стоит соглашаться, однако это крайне приятная ответственность», — приводит слова Дибалы ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

Дибала появился на поле на 79-й минуте встречи и успел забить гол, что произошло на 90+1-й минуте.

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