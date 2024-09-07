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Видео: погода в Ханое в день отменённого матча сборной России с Таиландом

Видео: погода в Ханое в день отменённого матча сборной России с Таиландом
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Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча сборной России с Таиландом по причине плохой погоды. Представляем вашему вниманию видео, на котором зафиксированы погодные условия во вьетнамском Ханое, где должна была состояться указанная игра.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Отменён
Таиланд

В заявлении РФС об отмене встречи с Таиландом отмечалось, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

Пресс-служба сборной России сообщила, что национальная команда планирует вылететь в Москву сегодня, 7 сентября, ночью.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

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