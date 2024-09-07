Руслан Пименов: стоило лететь во Вьетнам — сборная России должна играть и быть на виду

Бывший футболист Руслан Пименов высказался о целесообразности поездки сборной России во Вьетнам для проведения товарищеских матчей.

«Сборной России стоило преодолевать большое расстояние ради матча только с Вьетнамом. Наша национальная команда должна играть и быть на виду! Понятное дело, что сборная Вьетнама — это слабая команда, но самое главное, что состоялась игра», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. Сегодня, 7 сентября, должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за непогоды.