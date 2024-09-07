Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Васютин: на игре «Зенита» и «Спартака» многие болельщики даже гимн клуба спеть не могут

Васютин: на игре «Зенита» и «Спартака» многие болельщики даже гимн клуба спеть не могут
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Акрона» Александр Васютин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался о нынешней поддержке болельщиков на стадионе «Газпром Арена».

– Атмосфера без «Виража», конечно, ужас.
– Ты же сам написал: как в театре. Я полностью с этим согласен. Люди пришли отдохнуть, уютно провести время. И уровень поддержки сильно отличается. Вроде был матч со «Спартаком» в Питере, а многие даже не могут исполнить гимн клуба. Раньше весь «Петровский» вставал с шарфами, и от этого бежали мурашки. А сейчас… Разница колоссальная, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 350 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».

Материалы по теме
«Цели вернуться в «Зенит» у меня нет». Ушёл от Семака — и остановил свой бывший клуб
Эксклюзив
«Цели вернуться в «Зенит» у меня нет». Ушёл от Семака — и остановил свой бывший клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android