Ведущий специалист центра погоды считает, что сборная России не сможет улететь из-за ливня

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец считает, что сборная России не сможет улететь из Вьетнама из-за ливня.

«Сборная России не улетит ночью по местному времени. Будет сильный ливень до 9:00-10:00 утра. Порыв ветра сейчас почти ураган — 30 м/с. За вечер и ночь выпало 151 мл осадков, что очень много. Во второй половине дня воскресенья должно быть улучшение погоды», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее РФС сообщил об отмене товарищеского матча сборной России, который должен был состояться сегодня, 7 сентября из-за плохой погоды. После этого пресс-служба сборной России сообщила, что национальная команда планирует вылететь в Москву ночью.

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