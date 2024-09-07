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РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего тренера в июле-августе

РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего тренера в июле-августе
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Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего тренера по итогам июля-августа.

Всего за престижную награду поборются сразу шесть специалистов. Это наставник «Зенита» Сергей Семак, Мурад Мусаев из «Краснодара», тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, Деян Станкович из «Спартака», Марко Николич из ЦСКА, а также наставник московского «Динамо» Марцел Личка.

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд Российской Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

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