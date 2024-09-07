«Химки» в шаге от покупки воспитанника «Барселоны» — El Dia

«Химки» крайне близки к достижению принципиальной договорённости о покупке 28-летнего полузащитника «Тенерифе» Алекса Корредеры, являющегося воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает El Dia.

По информации источника, подмосковный клуб заплатит «Тенерифе» € 500 тыс. за трансфер испанского футболиста. Подчёркивается, что официальное соглашение о переходе Корредеры в «Химки» должно быть оформлено в понедельник, 9 сентября.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах в Ла Лиге 2, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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