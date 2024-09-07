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Булыкин: сборной России стоило лететь во Вьетнам ради одного товарищеского матча

Булыкин: сборной России стоило лететь во Вьетнам ради одного товарищеского матча
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мыслями о поездке сборной России в Азию для проведения товарищеских матчей.

«Несмотря на отмену матча с Таиландом, сборной России стоило лететь во Вьетнам ради одной товарищеской игры. Это обязательно нужно для того, как новые футболисты дебютировали за сборную России, а опытные игроки показывали, что такое национальная команда. Кроме того, сборная порадовала всех болельщиков результатом в матче с Вьетнамом.

Многие опять будут говорить, что играли не с такой сильной сборной, но Россия показала хорошую игру и футбол, забив три гола. Понятно, что у сборной будут тяжёлые выезды и матчи, но это всё надо преодолевать. Это большой опыт для молодых футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

5 сентября в Ханое состоялся матч товарищеского турнира между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная. Сегодня, 7 сентября, должна была состояться игра со сборной Таиланда, но была отменена из-за непогоды.

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