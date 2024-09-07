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«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче 9-го тура Первой лиги

«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче 9-го тура Первой лиги
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Морозов – 63'     1:1 Секулич – 90+3'    
Удаления: Бегич – 90+4' / нет

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ротора» Владислав Морозов. Хозяевам поля удалось вырвать ничью благодаря голу хорватского нападающего Мартина Секулича.

После этой игры в активе «Урала» стало 18 очков. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 13 очками находится на седьмом месте.

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