«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче 9-го тура Первой лиги

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ротора» Владислав Морозов. Хозяевам поля удалось вырвать ничью благодаря голу хорватского нападающего Мартина Секулича.

После этой игры в активе «Урала» стало 18 очков. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 13 очками находится на седьмом месте.