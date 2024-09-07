В «Локомотиве» высказались о перспективах борьбы между Батраковым и Глушенковым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о потенциальном соперничестве между полузащитником железнодорожников Алексеем Батраковым и экс-нападающим московского клуба Максимом Глушенковым, выступающим в «Зените».

«Перспектива борьбы между Максимом Глушенковым и Алексеем Батраковым? Мы ни с кем бороться не собираемся. Мы знаем, что у Максима очень высокий потенциал, но теперь все увидели, что в «Локомотиве» раскрываются и другие футболисты. Та система, по которой работает клуб, как это создаётся [главным тренером Михаилом] Галактионовым, позволяет футболистам развиваться. Уверен, что и один будет добиваться новых успехов, и второй будет расти, выходить на топ-уровень чемпионата России», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Глушенков сыграл в семи матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях, в которых он забил девять голов и сделал ассист. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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