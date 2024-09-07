Руслан Нигматуллин: потеря спарринга для сборной России — плохо

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об отмене товарищеского матча российской национальной команды с Таиландом из-за непогоды, который должен был состояться сегодня, 7 сентября.

«Потеря спарринга для сборной России — это плохо, потому что национальной команде нужны товарищеские игры даже с такими соперниками, как Вьетнам и Таиланд. Хорошо, что сборная России успела провести хотя бы один матч. Уровень игры Вьетнама слишком сильно отличается от нашего, а также плохое поле принесли сборной России слишком лёгкую победу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

5 сентября сборная России в товарищеском матче разгромила Вьетнам со счётом 3:0.

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