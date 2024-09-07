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Экс-вратарь «Зенита» Васютин объяснил, почему выбрал «Акрон»

Экс-вратарь «Зенита» Васютин объяснил, почему выбрал «Акрон»
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Голкипер «Акрона» Александр Васютин рассказал, почему выбрал перейти в тольяттинский клуб после окончания контракта с «Зенитом».

– Почему «Акрон»?
– Они были самыми конкретными. Самыми заинтересованными.

– Расшифруй.
– Мы пообщались со спортивным директором, потом я поговорил с тренером вратарей. Они рассказывали про видение меня как игрока, мою роль в клубе. Что они от меня хотят и почему делают выбор в пользу меня, а не кого-то другого.

– Ты не сомневался? Совсем небольшой клуб, маленький город – ведь большие отличия после мегаполиса?
– В приоритете стоял футбол. Не зря говорят, что основная зона роста находится за пределами зоны комфорта. Я для себя сразу решил – хочу играть. Какими-то бытовыми нюансами можно пожертвовать. Хорошо, когда есть возможность найти золотую середину, но бытовые удобства – не первое, на что ты будешь смотреть, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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