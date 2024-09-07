У защитника «Зенита» Волкова подозрение на разрыв крестообразной связки

У защитника «Зенита» Сергея Волкова подозрение на разрыв крестообразной связки после столкновения на тренировке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний правый защитник перешёл в санкт-петербургский клуб минувшим летом. За этот период принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

После семи туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 17 очков и на текущий момент занимают первое место.

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