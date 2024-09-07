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«Не хочу играть за этого тренера». Стивен Бергвейн отреагировал на критику Рональда Кумана

«Не хочу играть за этого тренера». Стивен Бергвейн отреагировал на критику Рональда Кумана
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26-летний вингер Стивен Бергвейн, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, отреагировал на высказывание главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана о его перспективах в национальной команде. Наставник сборной раскритиковал трансфер игрока и заявил, что теперь для него закрыта дверь в команду.

«Я больше не хочу играть за этого тренера. Я не буду играть за того, кто изображает меня так, как он это делал в СМИ. Он мог бы позвонить мне и выслушать мою версию событий. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» — приводит слова Бергвейна Centre Goals в соцсети Х (ранее Twitter).

Бергвейн ранее выступал за амстердамский «Аякс» на юношеском уровне. Затем футболист играл за ПСВ из Эйндховена, а после перешёл в английский «Тоттенхэм». За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь голов. За сборную Нидерландов футболист провёл 35 игр, отличившись восемь раз.

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