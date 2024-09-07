В «Локомотиве» объяснили уход Марио Митая в «Аль-Иттихад»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался относительно перехода 21-летнего защитника Марио Митая в «Аль-Иттихад» на правах аренды с правом выкупа.

«Уход Митая не стал неожиданным для «Локомотива». Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе. Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в аренде, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он ещё вернётся», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что это платная аренда за € 1,2 млн. Зарплата игрока составит € 3 млн за сезон.

В нынешнем сезоне албанец провёл один матч за железнодорожников в РПЛ, в котором отметился голевой передачей. Также на его счету три игры и результативный пас в рамках Кубка России.

На прошедшем минувшим летом чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

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