Руслан Нигматуллин: Севикяну после «Пари НН» логичнее было бы перейти точно не в Венгрию

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался относительно перехода нападающего Эдгара Севикяна в стан железнодорожников из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды.

«Эдгар Севикян — воспитанник «Локомотив», который вернулся. Пускай в качестве аренды, но это яркий футболист. Он не первый раз стремится поиграть в Европе, но он ярко вернулся в российский футбол в прошлом году, поэтому после «Пари НН» логичнее было бы перейти точно не в Венгрию. Потому что венгерский чемпионат по ощущениям ниже по уровню, чем российский, а также в России больше финансовых возможностей», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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