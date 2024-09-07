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На матче «Краснодара» с ФК «10» ожидается 25 тыс. зрителей — источник

На матче «Краснодара» с ФК «10» ожидается 25 тыс. зрителей — источник
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Товарищеский матч между «Краснодаром» и медийной командой ФК «10», который состоится сегодня, 7 сентября, посетят около 25 тыс. зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдёт на домашнем стадионе «Краснодара». На этом матче не будет применяться система Fan ID.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «быки» набрали 15 очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на два очка. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Ростовом». Игра состоится 14 сентября и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «быки» победили «Локомотив» со счётом 3:0.

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