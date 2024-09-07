Дмитрий Булыкин: для Даниила Уткина переход в турецкий «Хатайспор» — сомнительно

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор». Ранее в СМИ появлялась информация, что вчера, 6 сентября, футболист уехал для прохождения медосмотра для «Хатайспора».

«Турецкий «Хатайспор» не то что не играет в еврокубках, а сейчас находится в зоне вылета в чемпионате. Это сомнительный переход для Даниила Уткина. Но если он хочет сменить обстановку, получить новый вызов, постоянно играть и сделать себе имя в турецком чемпионате, то такой трансфер может помочь. Ведь он потом будет иметь возможность перейти в клуб получше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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