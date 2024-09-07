Лукас Вера: положение «Химок» не идеально, но мы хорошо играем

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о турнирном положении подмосковного клуба в РПЛ.

«Пауза на матчи сборных помогает нам побыть с семьёй, друзьями и так далее. Мы понимаем, что положение «Химок» в таблице не идеально, но внутри команды есть и понимание, что играем мы хорошо. Наверное, мы заслужили больше очков, чем есть сейчас», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.