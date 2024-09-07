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Васютин: переход из «Зенита» в другую команду — это не просто другая финансовая реальность

Васютин: переход из «Зенита» в другую команду — это не просто другая финансовая реальность
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин, ранее выступавший за «Зенит», высказался о своей зарплате в тольяттинском клубе.

– Ты же наверняка сильно потерял в деньгах. Понятно, что истории разные, но, например, Дмитрий Баринов публично заявил: не поеду в средний европейский клуб, если там предложат сильно меньше. Тебя это падение не смущало?
– Ни для кого не секрет, что переход из «Зенита» в почти любую другую команду – это не просто другая финансовая реальность, это другой уровень условий во всём. И, конечно, с этим приходится мириться.

Я прекрасно понимал, что в «Акроне» не буду зарабатывать такие же деньги, как в «Зените». И был к этому готов. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Сейчас финансы не главное. Они важны, но не ставлю их во главу угла.

– Ок. А привыкать ко всему новому было тяжело?
– Для меня главное, что я прошёл всю подготовку. Переход согласовали ещё до начала сборов, поэтому я быстро адаптировался. Да и вообще я открытый человек, а здесь классный коллектив и атмосфера. Это раскрепощает, – сказал Васютин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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